MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, "Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye’ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor. 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine iki ay kala iç ve dış nifak ve şikak yuvaları başlarını kaldırmış vaziyettedir. Siyasi ve toplumsal yapının mahvını kurgulayan ihanet lobisi oldukça aktif, son derece faaldir." dedi.

"Demokrasiden umudunu kesen, millet iradesine sırtını dönen, Türkiye’nin milli ve beka davasına husumet duyan ne kadar aktör, zümre, kesim, mihrak, fail ve figüran varsa kıpır kıpırdır" diyen Bahçeli, "Bunlar freni patlamış yük kamyonu gibi yokuş aşağı gitmektedir.Cumhur İttifakı’nı hazmedemeyen çevreler ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda; cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP’ten kazıktan boşanmışlardır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül’ün adaylığına hevesle taliptir." diye konuştu.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?

Ne diyordu Yusuf Has Hacib:“Aymaz olma ey hakan,uyuma,uyan. Kendin gittikten sonra iyi adını bırak.” CHP, 22 Nisan Vakasıyla İP’e kendini astı. Ne yazık ki, FETÖ siyasi mevzi kazandı.15’ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazındı.Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur?

İp’e grup kurdurup 23 Nisan’ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın Truva Atıdır. Bu vahşi ata 11’nci Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir?"

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