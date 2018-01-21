Bağdat'ta gazetecilerin Afrin operasyonuna ilişkin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Afrin operasyonu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşülmesi çağrısına yanıt geldi. Bakan Çavuşoğlu, Fransa ya da bir başka ülkenin konuyu BM'ye götürmesinin, kendilerini terörün yanında olan ülke konumuna düşüreceğini söyledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları:
Köyleri ele geçirmeye başladılar. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyeceğiz ve bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Bu tehdit sınırımızın hemen ötesinde varken biz operasyonları durdurmayız.
(Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşmesi) Hedefimizin siviller olmadığını, insani konularda Türk askerinin ne kadar dikkatli olduğunu bildiklerini de hatırlattım. Kendisi de teşekkür etti.
"BİR ÜLKE KONUYU BM'YE GÖTÜRECEK OLURSA TERÖRÜN YANINDA ÜLKE KONUMUNA DÜŞERLER"
Fransa veya bir başka ülke konuyu BM'ye götürcek olusa terörün yanında olan ülke konumuna düşerler. Bizim operasyonumuzmu BM'ye götürme ihtimalini biz görmüyoruz. Bize Fransa'dan gelen açıklamalar da bu yönde.
ÇAVUŞOĞLU BAĞDAT'TA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah tarafından karşılandı. Karşılamada Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile diğer büyükelçilik personeli de hazır bulundu.
CAFERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgeyi ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde ele alındı.
"IRAK'TAN DA BU TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİ GEREK"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, dün başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'de bu teröristleri nasıl temizlemeye başladıysa Suriye'nin diğer bölgelerinden de Irak'tan da ve Türkiye'nin dağlarından da bu teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek." dedi.
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