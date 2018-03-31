Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD'de temaslarda bulundu.

Habertürk TV'nin aktardığına göre; görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"ikili ilişkileri etkileyen meseleleri çözüm için mutabakat sağlandı. Konsolosluk ve adli konularda görüşmeler gerçekleştirildi. Münbiç konusunda taraflar birlikte ilerleme kararlılığını teyit etti. Görüşmede Türkiye-ABD ortaklık ruhu teyit edildi. DEAŞ'tan temizlenen alanlarda ortak çaba sarf edilmesi gündeme geldi."

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