Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Suriye için aldığı 1 aylık ateşkes kararı hakkında 'BMGK'da Suriye’de insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

''BM Güvenlik Konseyi’nde bugün kabul edilen, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye’de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardımların erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan tanınması maksadıyla, çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye, Suriye’de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcamakta ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklemektedir. İdlip’te bugüne dek tesis ettiğimiz 6 gözlem noktası çabalarımızın somut bir tezahürüdür.

Doğu Guta’da rejimin artan ihlallerinden ve sivillere yönelik olarak uyguladığı kuşatmanın yol açtığı kötüleşen insani durumdan duyduğumuz endişeyi muhtelif açıklamalarımızda dile getirmiş, bu ihlallere son verilmesi çağrısında bulunmuştuk. Bu konudaki endişelerimizi, rejimin garantörü konumundaki Rusya ve İran’a da aktarmış, rejimin sivillere yönelik saldırılarının ve ateşkesi ihlallerinin gerginliği azaltma bölgelerindeki ortak gayretlerimizi sekteye uğrattığına dikkat çekmiştik.

Kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanması uluslararası hukukun bir gereğidir. Açlığa mahkumiyetin sivil halka karşı bir silah olarak kullanılması kabul edilemez. Bugünkü kararda da atıfta bulunulan 2268 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tam olarak uygulanması çağrısına desteğimiz tamdır.

Türkiye, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da, bir yandan insani planda Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesine yönelik katkılarını ve bu bağlamda başta BM olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye devam edecek; diğer yandan, Suriye’deki insani krizin kökeninde yatan ihtilafın sona erdirilmesine ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele edilmesine yönelik gayretlerini sürdürecektir.''

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