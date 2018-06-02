Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de 14 Mayıs’ta yaşanan katliam sonrası Kuveyt’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar tasarısının ABD’nin oyuyla veto edilmesinin esefle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu tasarının veto edilmesinin Türkiye tarafından esefle karşılandığı belirtilerek, “Uluslararası barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında birincil derecede yetkili ve sorumlu kurum olan BM Güvenlik Konseyi’nde, barışçı gösteri hakkını kullanan masum sivilleri hedef alan katliamın kınanmasını içeren ve BM Genel Sekreterine işgal altında yaşayan Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanmasını teminen uluslararası koruma mekanizması dahil önerilerde bulunma çağrısında bulunan tasarının veto edilmesinin izahı yoktur” denildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin Filistinlilere uygulanan şiddet bağlamında hesap verilebilirlik ve caydırıcılık tesis etmede bir kere daha işlevsiz kalmasının BM reformunun ertelenemez bir gereklilik olduğunu da gözler önüne serdiği vurgulanarak, “Türkiye, başta BM Genel Kurulu olmak üzere bütün platformlarda Filistin davasının takipçisi olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER