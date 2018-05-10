İHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye mahallesinde bir bina çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Tedbir amaçlı binanın her iki yanındaki binalar da boşaltıldı.

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