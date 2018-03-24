Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 18.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Dağcılar köyü yakınları olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İHA'nın aktardığına göre; yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün kayıtlarına göre Türkiye'de meydana gelen son depremler şu şekilde:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.03.24 18:12:58 36.9677 28.5063 7.4 -.- 3.4 3.4 CORUS-ULA (MUGLA) İlksel 2018.03.24 18:04:05 38.3270 40.9652 5.0 -.- 4.1 4.1 DAGCILAR-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2018.03.24 14:11:36 36.9862 28.7158 5.4 -.- 2.7 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2018.03.24 13:39:20 36.1850 33.6632 0.0 -.- 1.1 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2018.03.24 12:39:52 41.2372 28.8173 0.0 -.- 1.0 -.- IHSANIYE-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2018.03.24 12:15:17 36.2285 33.6778 0.0 -.- 0.7 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2018.03.24 11:53:48 41.2720 28.6203 0.0 -.- 1.1 -.- BOYALIK-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel 2018.03.24 11:16:38 40.4485 29.2323 0.0 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel 2018.03.24 11:12:13 39.6488 29.4408 0.0 -.- 1.9 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2018.03.24 10:03:33 38.3357 30.6498 9.4 -.- 1.8 -.- KARAADILLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2018.03.24 09:27:05 40.4432 29.1593 0.0 -.- 1.8 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel 2018.03.24 07:24:46 40.7963 31.4840 5.0 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel 2018.03.24 06:49:21 38.0458 31.9330 5.7 -.- 1.8 -.- BELEKLER-ILGIN (KONYA) İlksel 2018.03.24 06:41:56 39.6142 26.3245 15.2 -.- 2.4 -.- CINARPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2018.03.24 06:39:42 36.8510 28.0288 13.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.03.24 06:00:02 36.4642 28.6165 8.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

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