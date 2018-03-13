Terör örgütü PKK'ya yönelik Dicle ilçesinin kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 asker olay yerinde şehit düştü. Yaralanan 2'si ağır, 5 asker Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 4 askerin tedavisi sürüyor.

Dicle ilçesi kırsalında, 2 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 5 askerden birinin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teröristle mücadele harekatı kapsamında ilimiz Dicle ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceden döşenmiş olan mayın/EYP´ye temas sonucunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan kahraman güvenlik personelimizden 1'i tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik personelimize Allah´tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ACI HABER AİLELERE VERİLDİ

Şehit olan Jandarma Astsubay Ümmet Ufacık'ın (28), Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Akşehir ilçesinde bulunan babaevine giden Kaymakam Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, baba Bahattin ve anne Gülay Ufacık'a, evlatlarının şehit olduğu bilgisini verdi.

Haberi duyan aile yakınları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Akşehir Belediyesi ekipleri, evin önüne taziye çadırı kurdu.

Bekar olan şehit Ufacık'ın iki kardeşinin olduğu öğrenildi.

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