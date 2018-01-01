Diyarbakır Tabip Odası, Dicle Üniversitesi'nde yaşanan HIV bulaşma olayına ilişkin inceleme başlattı.

Dicle Üniversitesinde HIV virüsü taşıyan bir kadının doğumu sırasında, doktorun eline batan iğne ile HIV virüsü bulaşmasına ilişkin Diyarbakır Tabip Odası inceleme başlattı. Tabip odasından yapılan açıklamada, "26 Aralık'ta Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuran HIV taşıyıcısı gebe hastanın hastaneye yatırılmasından operasyona alınmasına kadar yaşanan sorunları duyum aldığımız andan itibaren takip etmekteyiz. Diyarbakır Tabip Odası yönetimi olarak mevcut olayla ilgili inceleme başlatmış bulunmaktayız. İnceleme sonucunda sağlık hakkı ihlali ayrımcılık veya mesleki etik ihlal tespit edildiği durumda ilgili kurullarımıza da soruşturulması için iletilecektir" denildi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen HIV pozitif taşıyan hamile bir kadına müdahale eden asistan doktora, kullandığı iğnenin parmağına batması sonucu virüs bulaştığı iddia edilmişti.

diyarbakır

Dicle Üniversitesi Hastanesi

HIVli kadın

HIV

Diyarbakır Tabip Odası,

haberler

güncel haberler

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER