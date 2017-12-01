Son dakika... Diyarbakır'ın 5 ilçesine bağlı 42 köyde yasak kaldırıldı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Silvan, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Operasyon nedeniyle Lice'ye bağlı Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, Türeli, Tepe, Budak, Dallıca, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Kıpçak, Zümrüt ve Damar, Kulp'a bağlı Kamışlı, Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Güleç, Taşköprü ve Barın, Hazro'ya bağlı Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Meşebağları, Kırmataş, Terdöken ve Kavaklıboğaz, Silvan'a bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca ve Çaldere ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu, Arkbaşı ve Tepecik köylerinde 29 Kasım'da 05.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılarak, söz konusu bölgelerdeki yasağın bugün 21.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

İHA'nın haberine göre; operasyonda, 3 terörist öldürülmüş, çok sayıda silah ve mühimmat ile piyasa değeri 43 milyon 120 bin TL olan 3 ton 111 kilogram esrar ele geçirilmişti.

diyarbakır

sokağa çıkma yasağı