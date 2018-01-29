Diyarbakır Valiliği'nin yan tarafındaki çöp konteynerine terör örgütü PKK tarafından bırakılan piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bardağa tuzaklanmış 5 EYP ele geçirildi. Örgüt üyelerinin EYP bıraktırdığı kişilere uyuşturucu ve uyarıcı hap içirerek korkmalarını engellediği belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır Valiliği'nin yan tarafındaki çöp konteynerinde 27 Ocak Cumartesi günü bırakılan dolu piknik tüpünün üzerine çakmak gazı ve fitil yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı terör örgütü PKK tarafından patlatıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamayla ilgili Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu tüpü çöp konteynerine bırakan kişiler belirlendi. Yapılan operasyonda saldırıyı gerçekleştiren ve ilişkisi olan 6 kişi gözaltına alındı.

ADRESLERİNDEKİ ARAMADA BARDAĞA TUZAKLANMIŞ 5 EYP BULUNDU

Gözaltına alınan alınanların adreslerinde yapılan aramalarda bardağa tuzaklanmış 5 EYP, 3 EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen koli bandı, EYP üzerinde el izi kalmaması için kullanılan 3 çift eldiven, yastık kılığı içerisine gizlenmiş 14 şeffaf poşete sarılı uyuşturucu, fişekler halinde 60 yeşil renkli uyuşturucu, içime hazırlanmış sigara paketi içinde 10 fişek uyuşturucu ve sigara paketi içinde 10 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Örgüt mensuplarının el yapımı patlayıcı bıraktırdığı kişilere uyuşturucu ve uyarıcı hapları içirerek, heyecanlanıp korkmalarını engellediği belirtildi.

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Diyarbakır Valiliği

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