Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle 1’i çoban 5 vatandaş ile küçükbaş hayvanlar mera alanında mahsur kaldı.

İHA'nın aktardığına göre, çok sayıda arı kovanı da sel sularına kapıldı. Mahsur kalan vatandaş ve hayvanların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan bölgeye bot istendiği gelen bilgiler arasında.

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