Doğan Medya Grubu'nun son dakika haberine göre Demirören Grubu'na satıldığı açıklandı.

Doğan Holding, KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. ( Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. (" Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. (" CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

40’ıncı yıla girerken bırakıyor

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Aydın Doğan, otomotiv sektöründe başladığı iş hayatında medyaya ilk kez 1979 yılında Milliyet Gazetesi’ni alarak girdi. O dönem sektör ‘basın’ olarak ifade edilirken, devam eden yıllarda medya Aydın Doğan’ın ana iş kolu oldu.

1994 yılında Hürriyet’i alan Doğan, Kanal D’yi de şirketlerine dahil etti. 90’ların ikinci yarısı, medyada peş peşe yeni yatırımların yapılmasıyla geçti.

Posta, Fanatik, Radikal, Gözcü, Finansal Forum, CNN Türk, radyo kanalları ve çok sayıda dergi bu dönem kuruldu. 2003’te Dream TV’nin ardından, 2005’te TMSF ihalesinden Star TV’yi aldı. Medyada yurtdışına da açılan Doğan, D-Smart ile de dijital platform yayıncılığına girdi.

2007’de Gözcü’yü kapatarak Vatan’ı devraldı. 2010’da ise adı sonradan Referans’a çevrilen Finansal Forum kapandı. 2011 medyada küçülmeye başladığı yıl oldu. Bütün grubu elinden çıkaracağı, yabancı yatırımcılarla görüştüğü kulislerde ilk kez o yıl konuşulmaya başlandı. 2011’de Vatan ve Milliyet’i Erdoğan Demirören’e satan Doğan, aynı yıl Star TV’yi Doğuş Grubu’na devretti. 2016’da ise Radikal’i kapattı.

2011’de medyaya adım att



Erdoğan Demirören, 1957 yılında babasının vefatı üzerine genç yaşta ailesinin oto yedek parça işinin başına geçti. Devam eden yıllarda piston üretiminden LPG sektörüne çok sayıda şirketin sahipliğine uzanarak Demirören Holding’i kuran Erdoğan Demirören, özellikle 2005’ten itibaren çeşitli toplantılarda ‘medya sektörüne ilgili duyduğunu’ dile getirmeye başladı.

2011’de ise Milliyet’in kurucusu Karacan Ailesi’nin mensupları Ali ve Ömer Karacan kardeşlerle ortaklaşa Milliyet ve Vatan’ı aldı. Karacan kardeşlerle kısa süre sonra anlaşmazlık yaşadı. Milliyet ve Vatan’ı bir süre kayyum yönettikten sonra Karacan kardeşlerin hisselerini devraldı.

Gelirlerin % 5’te 1’i medya iştiraklerinden

Demirören Grubu’na satışı konu olan Doğan Holding medya varlıklarının toplam satış hasılatı 2.3 milyar TL civarında. Medya varlıklarının cirosu Doğan Holding’in gelirlerinin yüzde 22’sini oluştururken, holdingin toplam cirosu ise 2017 sonu itibarıyla 10.4 milyar TL. Grubun ciro büyüklüğü içinde en büyük payı yüzde 62 ile enerji iştirakleri sağlarken, grubun tüm faaliyetlerinden elde ettiği Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 611 milyon TL.

2016 yılını 219 milyon TL zararla kapatan holdingin 2017 yılında ise bu zararı 472 milyon TL oldu. Holdingin toplam banka borçları ise 3.3 milyar TL.

2014 sonunda Doğan Holding çatısı altında birleştirilen medya varlıklarının 611 milyon TL’lik FAVÖK rakamı içindeki payı ise yüzde 20. Yani holdingin 2.3 milyar TL’lik medya cirosundan elde ettiği FAVÖK tutarı 128 milyon TL. Bu rakamın 83 milyon TL’si yazılı basından elde edilirken, kalan 45 milyon TL’lik bölüm görsel basın iştiraklerine ait.

Doğan Holding, yatırımcılara yaptığı son sunumda görsel basın segmentindeki artan maliyetler nedeniyle FAVÖK’ünün yüzde 41 azaldığını ifade etmişti. Yazılı basın tarafında ise gelirlerini koruduğunu belirten holding, 2017’de yazılı basın gelirlerinin yüzde 7 arttığını, görsel basında ise artışın yüzde 3 ile sınırlı kaldığını bildirmişti.

HİSSELER YÜZDE 19 ARTTI

Dün satış haberleri ile Doğan’ın hem holding hem de halka açık basın şirketlerinin hisseleri yüzde 19 prim yaptı. Buna göre Doğan Yayın Holding ile 2014 sonu birleşen Doğan Holding hisselerinin borsa değeri 2.2 milyar TL’ye yükselirken, Hürriyet Gazetecilik kâğıtlarının değeri de 678 milyon TL oldu. Posta ve Fanatik gazetelerini bünyesinde bulunduran Doğan Gazetecilik şirketinin piyasa değeri de 355 milyon TL.