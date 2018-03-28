"Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması "Dr. Öğr. Üyesi" oldu.

YÖK tarafından, üniversitelere gönderilen yazıya göre, uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "Doktor Öğretim Üyesi" unvanı için kullanılacak kısaltma belli oldu.

Buna göre, "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması, Dr. Öğr. Üyesi şeklinde kullanılacak.

YARDIMCI DOÇENT YERİNE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

"Yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6 Mart 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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