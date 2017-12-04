Son dakika! dolar 3.91 liranın altında Dolar ne kadar Dolar kuru 4 Aralık Pazartesi

Dolar saat 15.05 itibariyle 3.9070 TL seviyesinden el değiştirdi.

Euro da aynı dakika itibariyle 4.6320 TL oldu.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programında yaptığı konuşmada, dünkü sözlerine açıklık getirerek şunları söyledi:

"Dün bazı sinyalleri aldığımı belirteyim. Önce orayı düzeltelim. Malvarlığını başka ülkelere kaçıranların bulunduğunu söylemiştim. Farklı değerlendirmeler yapıldığını gördüm. Türkiye, serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. İsteyen herkesin yurtdışına parasını çıkarma hakkı vardır. Yurtdışından yatırımcı çekmenin yanında yurtdışına yatırım yapan da bir ülkeyiz. Yatırım için yurtdışına kaynak götürene, ihracat arayışı içinde olana, ticaret yapana asla sözümüz yoktur, olamaz.

Benim sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili bir talebim veya talimatım söz konusu değildir. FETÖ gibi, PKK gibi terör örgütleri ile iltisaklı oldukları için paralarıyla beraber bu ülkedeki kaynakları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir. Bunu söylüyorum. Onlarla ilgili nefes tüketmeye de gerek duymuyorum. Benim söylediğim, ülkemizin diğer saldırıların yanı sıra ekonomik olarak da baskı altına alınmaya çalışıldığı şu dönemde işadamlarımızın yerli ve milli duruş sergilemeleri gerektiğidir. İş adamlarımız, şayet bu dönemde Türkiye ekonomisine sahip çıkmayacaklarsa soruyorum ne zaman çıkacaklar?"