Son dakika Dolar düşüyor! Dolar ne kadar Dolar kuru 5 Aralık Salı

Dolar kurundaki düşüş sürüyor. Dün sabah 3.94 TL'ye kadar çıkmasının ardından beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin TCMB'den faiz artırım beklentilerini artırmasıyla düşüşe geçen dolara bir darbe de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden geldi.

Erdoğan, sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebi olmadığı açıklaması ardından kurda düşüş hızlandı.

Dün akşam 3.90 TL'nin altına sarkan dolar kuru, bu sabah ilk işlemlerde 3.87-3.88 TL aralığında görülüyor.

Dolar saat 07.15 itibariyle 3.8780 TL'den işlem gördü. euro da aynı dakika itibariyle 4.6065 TL oldu