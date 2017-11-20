SON DAKİKA Dolar, euro ve sterlin rekor kırdı. Dolar kaç lira? 20 Kasım 2017

Dolar, 3,9296 ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini görürken, euro ve sterlin rekor seviyeye yükseldi

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybetmesine neden olurken, Türk lirasının benzerlerinden negatif yönde ayrıştığı görülüyor.

Avro/TL 4,6315 ile, sterlin/TL de 5,2048 ile rekor kırarken, dolar/TL ise 3,9296 ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine kadar çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlediği TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerinin ardından saat 16.50'de dolar/TL 3,9190 seviyesinde dengelenirken, avro/TL 4,6150, sterlin/TL de 5,1930'dan işlem görüyor.

TCMB bugün 1 ay vadeli 150 milyon dolarlık, 3 ay ve 6 ay vadeli de 100'er milyon dolarlık TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi düzenledi.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 321 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken,

ortalama fiyat 3,94521, en düşük fiyat 3,93500, en yüksek fiyat 4,01980 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,92810 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 166 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,02226, en düşük fiyat 4,01750, en yüksek fiyat 4,02900 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,00433 olarak belirlendi.

TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 150 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,13625, en düşük fiyat 4,12800, en yüksek fiyat 4,15400 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,10766 olarak gerçekleşti.

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