Noel tatili nedeniyle ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasının kapalı olmasıyla piyasalardaki hacimlerin de düşük kalmasıyla dolar/TL hafta başından beri sınırlı olarak geriliyordu.

Haftaya 3.82 - 3.83 TL bandında başlayan dolar, ABD'nin vize kısıtlamasını kaldırmasının ardından saat 16:35'te işlem gördüğü 3.80 seviyesinden sert bir düşüşle 3.7749 TL'ye dek indi. Dolar fiyatları saat 17:08 itibarıyla 3.7794 liradan işlem görüyor.

Böylelikle dolar/TL ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından son 2 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,50 düşüşle 4.5170 liradan, sterlin/TL de yüzde 0,61 gerileyerek 5.0840 liradan alıcı buluyor.

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