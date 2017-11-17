SON DAKİKA Dolar kaç lira? Dolar Güne nasıl başladı? 17 Kasım 2017

Özellikle gelişmekte olan piyasalarda yaşanan olumlu hareket Türkiye'de de dolar ve euroya yansıyor. Dün sabah 3.88 TL seviyelerinden başladığı hareketi 3.85-3.86 TL bandından tamamlayan dolar kuru bu sabah da yine sakin hareketini sürdürüyor.

Piyasada henüz bir haber akışının olmadığı görülürken dolar 3.8605 TL, euro da 4.5549 TL seviyelerinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise aynı saat itibariyle 1.1804 seviyelerinde.

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