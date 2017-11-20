SON DAKİKA Dolar kaç lira? Dolar Güne nasıl başladı? 20 Kasım 2017

Dolar geçtiğimiz haftaya 3.87 TL seviyelerinden başlamış ve haftanın ilk yarısını son derece sakin bir şekilde dar bantta dalgalanarak geçirmişti. Cuma günü ise piyasa biraz daha hareketlendi. Dolar kuru bir ara 3.90 TL seviyesinin üzerine çıktı. Sonradan gelen satışlarla ise haftayı 3.87-3.88 TL seviyelerinden tamamladı.
Dolar yeni haftaya sakin başlarken, işlemler 3.86-3.87 bandında gerçekleşiyor. Dolar saat 07.15 itibariyle 3.8660 TL'den işlem görürken, euro 4.5380 TL'den el değiştirdi.
Yeni haftada ABD kaynaklı gelişmeler izlenmeye devam edilecek. Bunun yanında uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve euro/dolar paritesi de içeride kurlar üzerinde etkili olmaya devam edecek.
Öte yandan Merkez Bankası'nın cumartesi günü duyurduğu ve reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla hazırladığı yeni ürünü, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanması kararı da piyasayı yakından ilgilendiriyor.
Toplam 350 milyon dolar tutarındaki ilk ihale bugün yapılacak.
Merkez Bankası’nın 1 ay boyunca yapacağı ihalelerle piyasaya önemli miktarda döviz vereceğini ve kurdaki baskıyı kıracağını belirten bankacılar, doların son dönemde küresel anlamda değerlendiğine dikkat çekerek, bu hamlenin kurda bir rahatlama ve gevşeme yaratmasını öngörüyor.
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