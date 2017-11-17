Son Dakika Dolar kaç lira? Dolar ne kadar oldu 17 Kasım 2017

Haftanın son işlem gününde bütün gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken, kayıp yaşayan tek para birimi TL oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi düşürme konusunda devlet bankalarının bile ciddi bir tutuculuk içinde olduğunu, yüksek faizle kredi verilmesi nedeniyle yatırımların yürümediğini ancak bu şekilde devam etmeyeceklerini ve faiz sorununu çözeceklerini söyledi.
Erdoğan AKP genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Merkez Bankası'nın enflasyonda ilgili söylemlerinin tutmadığına da dikkat çekerek, bankanın "yanlış yolda" olduğunu, bankaya müdahale edilmediği için faizin ve enflasyonun bu noktada bulunduğunu belirtti.
Erdoğan, "'Efendim merkez bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin (diyorlar).' Tamam da müdahale etmediğimiz için zaten bu hale geliyor. Tablo ortada" diye konuşmuştu.
TL'de sabah saatlerinde başlayan değer kaybı eğilimi bu açıklamalar sonrası TL'deki kayıpları hızlandırdı ve dolar/TL'nin 3.90'ın üzerini test etmesine neden oldu.
Bu sabah saat 08:42'de 3.8586/3.8615 seviyesinde olan dolar/TL Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde ise 3.87'li seviyelerdeydi.
TCMB çıkışının etkisiyle yükselişin hızlandığı dolar/TL, 3.9035'e kadar çıktıktan sonra saat 17:40'ta 3.8855/3.8863 seviyesinde bulunuyor.
EURO DA ARTIYOR
Sepet bazında TL aynı saatte 4.2338/4.2350, euro/TL ise 4.5816/4.5856 seviyesindeydi. Euro/TL bu hafta euroda küresel değer kazancına paralel 4.61'i aşarak tarihi zirveyi görmüştü.
Bankacılar TL varlıklarda dış gelişmelerin yanı sıra iç risklerin baskısının da sürdüğüne işaret ediyor. Dolardaki küresel değerlenme, enflasyonda devam eden yükseliş, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler, devam eden jeopolitik endişeler ve son dönemdeki olumsuz haber akışı TL varlıklarda değer kayıplarına neden oluyordu.
ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin unsurlarından biri de İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Reza Zarrab davasına ilişkin gelişmeler. Zarrab'ın 27 Kasım'da duruşması başlayacak. Piyasalar dava sürecine ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor.
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