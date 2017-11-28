Son Dakika Dolar kaç lira? Dolar ne kadar oldu? 28 Kasım 2017

Dolar, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimser haberlerle 3.90'ın altına gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

Piyasalar Güney Afrika randında başlayan değer kazancının benzer ülke para birimlerini de olumlu etkilediğini ve süreçten en çok Türk Lirası'nın olumlu etkilendiği görüşünde. Öte yandan analistler, bu durumun TL üzerindeki tüm baskı ve riskleri almadığını, kâr realizasyonu olarak yorumlanması görüşünde.

Ülke içindeki ve dışındaki ekonomik verilerin yanı sıra siyasi gündem de izlenmeye devam ediyor. Dolar / TL sabah 08:00 itibarıyla 3.9085 lira civarından el değiştiriyor.

Dikkatler ABD vergi reformuna ilişkin haftanın ilerleyen günlerinde yapılma ihtimali olan Senato oylamasına çevrildi. Yatırımcılar bugün Fed başkan aday Jerome Powell için yapılacak atama toplantısını bekliyorlar ve Fed'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu elde etmeyi umuyorlar.

Bu senato toplantısı için hazırladığı ve Fed tarafından yayınlanan açıklamasında Powell, Fed'in kapsamlı krizle mücadele yetkisini kullanmasını savundu. Powell Fed'in mevcut para politikasına ilişkin yaptığı açıklamada "Faiz oranlarının biraz daha artırılmasını ve bilançomuzun kademeli olarak daraltılmasını bekliyoruz" dedi.



ABD vergi indirimleri uygulamasında yaşanabilecek muhtemel gecikmelere ilişkin endişeler ve tekliflerin zayıflaması olasılığı, son haftalarda doları baskı altında bıraktı.

Cumhuriyetçiler, vergi tasarısının Senato versiyonunu muhtemelen Perşembe günü Senato'da oylamak için acele ediyorlar. Altı Cumhuriyetçi potansiyel olarak "hayır" oyu verecek gibi görülürken; Senato'daki Cumhuriyetçiler, yasayı geçmek için yeterli oy alamayacak gibi duruyor.

dolar / TL kuru

dolar kaç lira oldu

dolar ne kadar

dolar açılış