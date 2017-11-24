Son Dakika Dolar kaç lira? Euro kaç lira? Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım 2017

Euro kuru iki gün aranın ardından 4.6942 TL ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Euro'daki yükselişte euronun dolara karşı değer artışları etkili oldu. Euro/dolar paritesi son 6 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.1875 seviyesine yükseldi.

Euro tarihi zirvenin ardından hafifçe gevşerken saat 14.55 itibariyle 4.6750 TL seviyesine geriledi.



Euro, bir önceki zirvesini 22 Kasım'da 4.6772 ile görmüştü.

Dolar/TL'de hafif çaplı bir yükseliş izleniyor. Dün FED tutanaklarının yanı sıra Merkez Bankası'nın dövizdeki yükselişe faizle müdahale edebileceğine yönelik sinyallerle düşüşe geçen ve 3.90 TL sınırına kadar gerileyen dolar, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti.

Dolar aynı saat itibariyle 3.9410 TL'den el değiştirdi.

Dolar kuru Çarşamba günü 3.9830 ile rekor kırmıştı.

Kapital FX'ten Enver Erkan'ın dolar kuruna yönelik yorumları şöyle:

"3,91 TL seviyesinden destek almaya devam eden kur, ana bant 3,91 – 3,98 dışında kalıcılık oluşturamıyor. Bu bölgeler doğal tepki bölgesi olarak düşünülebilir. Belirttiğimiz bandın haricinde hareket olması için haber etkisi beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda %12,25 piyasa fonlamasının da ucuz kaldığını akılda tutmakta fayda var."

Euro / Dolar paritesi

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