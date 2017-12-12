Dolarda sakin seyir hakim

Geçen haftaya 3.94'ün üzerinde başlayan dolar/TL zayıf ABD verileri ve Türkiye'ye özgü endişelerin de bir miktar azalmasıyla haftayı 3.83 civarında tamamladıktan sonra dün ve bugün anlamlı bir değişim göstermedi.

Bankacılar TL'deki geçen haftaki değer kazancının ardından bu hafta yatay bir seyir izlendiğini piyasalarda önce ABD Merkez Bankası (FED) ardından TCMB kararlarının beklendiğini söylediler.

Dolar/TL bu sabah güne başladığı 3.8350 civarından anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 17.42'de 3.8370 TL seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 4.5072 TL seviyesindeydi.

FED VE TCMB BEKLENİYOR

Bankacılara göre bu haftanın en önemli gündem maddeleri ise Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın, Perşembe günü ise TCMB'nin sonuçlarını açıklayacağı faiz kararları olacak.

Reuters'ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası'nın TL'deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına 14 Aralık'taki PPK toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklenirken, artış beklentileri 100 baz puanda yoğunlaşıyor. Öte yandan TCMB'nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyor.

Küresel piyasalarda ise dolar, temel para birimleri karşısında son iki haftanın zirvesine yakın şekilde yatay seyrederken; işlemciler yeni katalizörler için Fed'in bu haftaki politika toplantısını bekliyorlar.

Fed'in, yarın sona erecek olan iki günlük politika toplantısında faiz oranlarını artırması ve önümüzdeki yıl para politikasını daha da sıkılaştırılması bekleniyor.