Son Dakika Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar? 27 Kasım 2017

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimser havanın da desteğiyle 3.90'ın altına gerileyerek bir haftanın en düşüğüne geriledi.
Bankacılar, Güney Afrika'nın aynı anda iki kuruluşun birden not düşüşünden kurtulmasının ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde dolar karşısında bir değer kazancı görüldüğünü belirtiyor.
Uluslararası bankaların döviz masaları Güney Afrika para biriminde başlayan değer kazancının benzer ülke para birimlerine de iyimser yansıdığı ve süreçten en çok Türk Lirası'nın olumlu etkilendiği görüşünde. Bu durumun son dönemde en çok değer kaybeden para biriminin TL olmasıyla da paralel geliştiği belirtiyor.
Yine de piyasalar Türkiye ekonomisine yönelik risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini ve durumun bir kâr realizasyonu olarak görülmesi gerektiği görüşü hakim.
Güney Afrika randı , ülkenin yerel para birimi cinsinden kredi notunun ikinci kredi derecelendirme kuruluşundan birden düşürülmesini bertaraf ettikten sonra dolar karşısında yüzde 3.5 civarında değer kazandı.
S&P Global Ratings Güney Afrika'nın yerel para birimi cinsinden kredi notunu 'BB +' seviyesine indirdi. Moody's, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu en düşük yatırım yapılabilir seviye olan Baa3 olarak teyit etti ancak notun düşürülmesini değerlendirmeye aldığını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta 3.98 TL seviyelerine kadar çıkan dolar kuru, daha sonra ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarının beklendiği kadar hızlı olmayabileceği yönündeki tahminler ve içeride de Merkez Bankası'nın yükselen dövize faizle müdahale edebileceği şeklindeki beklentilerle tarihi zirveden dönmüştü.
Dolar/TL bu sabah güne 3.9450 civarında başladıktan sonra bir haftanın en düşük seviyesi olan 3.8910'a kadar geriledi. Kur saat 17:50 itibarıyla 3.9023 lira civarından işlem görüyor
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