Son Dakika Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar 30 kasım 2017

Dolar, dün yurt içinde veri akışı normal devam ederken Reza Zarrab davası ve ABD'den gelen beklentilerin üzerindeki ekonomik büyüme verisinin ardından yüksek seyir izlemiş ancak sonradan değer kaybederek TL günü kazançla kapamıştı.
Öte yandan yatırımcıların ABD vergi reform yasasındaki gelişmeleri temkinli izlemeleriyle temel para birimleri karşısında dolar aylık düşüş kaydediyor. Öte yandan, FED Başkanı Yellen, kademeli faiz artırımlarının devam etmesini beklediğini, enflasyondaki düşük seyrin ise bir süre daha kalıcı olabileceğini açıkladı.
Dolar kuru bugün sabah 08:00'da 3.9567 lira düzeyinde güne başladı ve sakin seyrine devam ediyor.
Zarrab davasındaki gelişmelerde analistler, davanın devamında Türkiye'den başka bankacı veya siyasilerin suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin sürecin netlik kazanana yani dava sonuçlanana kadar da bu baskının devam edeceği öngörüyorlar.
Piyasalarda enflasyonda yükseliş, TL'deki değer kaybının enflasyon üzerinde ilerleyen dönemde baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkiler, jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor.
ABD Senato komisyonundan geçen ancak henüz nihai halini almamış vergi tasarısına ilişkin haftanın son günlerinde Senato genel kurulunda yapılacak oylama yaklaşırken, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler federal açığın genişleyeceğinden endişe eden yasa yapıcıları memnun etmek için vergi yasa tasarısını yeniden formüle etmeye çalışıyorlar.
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