Son Dakika Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar 30 kasım 2017 kapanış

Dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen iyimser haberlerle dolar TL kuru gevşemeye devam ediyor.

ABD'de devam eden İran'a yönelik ambargonun altın ticaretiyle delinmesine ilişkin dava piyasalarda yakından takip ediliyor. Dava ilk başta TL üzerinde baskıya neden olsa da ilk şok sonrasında TL varlıklar pozitif fiyatlanıyor.

Türk Lirası bugün dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi oldu. TL bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.5 değer kazandı ve 3.9567 lira üzerinde açılış yapan kur saat 17:50 itibarıyla 3.9284 düzeyine dek geriledi.

Dolardaki düşüşe rağmen bankacılar piyasalardaki risklerin henüz son bulmadığına dikkat çekiyorlar ve başta ABD'deki dava süreci olmak üzere diplomatik ve jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceği belirtiliyor.

TL üzerindeki baskıların sürmesi ve bir başka taraftan de ABD ile gergin olan ilişkilerin dava süreci ile birlikte daha da kötüleşip kötüleşmeyeceği de piyasaların odaklandığı hususlar arasında.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre ABD, yüzde 3,3 ile son üç yılın en hızlı 3. çeyrek büyümesini kaydetmesi de TL üzerinde baskıya neden olmuştu. Fed Başkanı Yellen da kademeli faiz artırımlarının devam etmesini beklediğini, enflasyondaki düşük seyrin ise bir süre daha kalıcı olabileceğini ifade etti.

ABD Senato komisyonundan geçen ancak henüz nihai halini almamış vergi tasarısı da doların piyasalardaki durumunu etkileyen faktörler arasında. Senatodaki oylama yaklaşırken tasarının endişelere karşı rize edilmesi bekleniyor

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