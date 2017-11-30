Son Dakika Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar 30 kasım 2017 kapanış

Dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen iyimser haberlerle dolar TL kuru gevşemeye devam ediyor.
ABD'de devam eden İran'a yönelik ambargonun altın ticaretiyle delinmesine ilişkin dava piyasalarda yakından takip ediliyor. Dava ilk başta TL üzerinde baskıya neden olsa da ilk şok sonrasında TL varlıklar pozitif fiyatlanıyor.
Türk Lirası bugün dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi oldu. TL bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.5 değer kazandı ve 3.9567 lira üzerinde açılış yapan kur saat 17:50 itibarıyla 3.9284 düzeyine dek geriledi.
Dolardaki düşüşe rağmen bankacılar piyasalardaki risklerin henüz son bulmadığına dikkat çekiyorlar ve başta ABD'deki dava süreci olmak üzere diplomatik ve jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceği belirtiliyor.
TL üzerindeki baskıların sürmesi ve bir başka taraftan de ABD ile gergin olan ilişkilerin dava süreci ile birlikte daha da kötüleşip kötüleşmeyeceği de piyasaların odaklandığı hususlar arasında.
Öte yandan, dün açıklanan verilere göre ABD, yüzde 3,3 ile son üç yılın en hızlı 3. çeyrek büyümesini kaydetmesi de TL üzerinde baskıya neden olmuştu. Fed Başkanı Yellen da kademeli faiz artırımlarının devam etmesini beklediğini, enflasyondaki düşük seyrin ise bir süre daha kalıcı olabileceğini ifade etti.
ABD Senato komisyonundan geçen ancak henüz nihai halini almamış vergi tasarısı da doların piyasalardaki durumunu etkileyen faktörler arasında. Senatodaki oylama yaklaşırken tasarının endişelere karşı rize edilmesi bekleniyor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.