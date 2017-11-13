Son Dakika! Dolar ne kadar? 13 Kasım dolar fiyatları

Dolar/TL saat 07.25 itibariyle 3.8620 TL'de bulunurken, euro ise 4.5010 TL seviyesindeydi. Dolar saat 10.15 itibariyle ise 3.8526 TL seviyesinden el değiştirdi.

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin takip edildiği piyasada, yurtiçindeki tahvil faizleri de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Bugün Türkiye'de açıklanacak en önemli veri ise Eylül ayı cari açık rakamları olacak.

Dolar kuru geçtiğimiz hafta boyunca da genelde dar bir bantta dalgalanmış ve haftayı sadece yüzde 0,03'lük sınırlı bir düşüşle 3.8640 liradan tamamlamıştı. Euronun satış fiyatı da yüzde 0,09'luk artışla 4.5030 lira olmuştu.

"TEKNİK EĞİLİM DEĞİŞMEDİ"

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, bu sabahki notunda diplomatik gelişmelerin izlenmeye devam edileceğini ve teknik eğilimde herhangi bir değişim meydana gelmediğini söyledi. Erkan, "TL için ana bandı 3.83–3.89 olarak görmeye devam ediyoruz, 3.89 üzeri kalıcı hareketlerin adresinin ise 3.95 olması teknik olarak mümkün görünüyor, anlamlı geri çekilmeler için 3.83 desteğini izleyeceğiz." dedi.

Dolar kaç lira oldu

Dolar / TL kotasyonu

dolar açılış