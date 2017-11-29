Son Dakika Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira 29 kasım

Dolar, gün içerisinde ABD'den büyüme haberleri ve Zarrab davasındaki gelişmeler sonrasında 3.97 liranın üzerine çıksa da kapanışa doğru düşüş trendine girdi.
İran asılı türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ın ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davanın dünkü duruşmasında kendisine yönelik suçlarını kabul etmesi ve aynı davada yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla aleyhine savcılık tanığı olacağının belli olması sonrası TL üzerindeki baskı sürüyor.
Bankacılar, davanın devamında Türkiye'den başka bankacı veya siyasilerin suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin sürecin netlik kazanana yani dava sonuçlanana kadar da bu baskının devam edeceği öngörüyorlar.
Dolar/TL hafta başında gerilediği 3.90'lı seviyelerden dün akşam saatlerinde ABD'de görülen davaya ilişkin gelişmelerle sert bir yükselişle 3.9735'e kadar çıktı.
Gün içinde bir ara 3.95 liranın altını test eten kur bu seviyelerde de kalıcı olamadı ve saat 17:16'da yeniden 3.9625/3.9630 seviyesinde işlem gördü.
Yargılamanın üç ila dört hafta sürmesi bekleniyor. Uzaması da ihtimal dahilinde görülüyor. Zarrab davasının yanı sıra küresel piyasalarda da dolar ABD'de vergi indirimleri yasa tasarısının Senato komisyonundan geçmesiyle birlikte gücünü koruyor.
ABD'de büyüme verileri de doların gücünü etkiliyor. Nitekim 3. çeyrek büyümesi yüzde 3,3'e revize edilince de dolar kuru TL 3.97'yi aştı zira beklenti yüzde 3,2'ydi. Piyasalarda enflasyonda yükseliş, TL'deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkiler, jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor.
TL dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı yüzde 6'ya yaklaştı. Dolar saat 17:50 sularında 3.9610 liradan işlem görüyor.
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