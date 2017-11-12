İstanbul Maratonu'nda kaybolan down sendromlu Ömer bulundu

İstanbul Maratonu'na katılan down sendromlu Ömer Yıldırım (15), henüz maratonun başlarındayken kayboldu. Annesi ile birlikte İstanbul Maratonu'na katılan Ömer Yıldırım'ın ablası, yaptığı açıklamada, Ömer'in son olarak, maraton fotoğrafçılarının çektikleri karelerde Dolmabahçe civarında görüldüğünün tespit edildiğini belirtmişti.

KAYIP ÖMER BULUNDU



Ömer'in kaybolmasının ardından sosyal medyada da down sendromlu Ömer'in bulunması için harekete geçilmişti.

Ömer Yıldırım'ın ablası, Haberturk.com'a yaptığı açıklamada, kardeşinin bulunduğunu ve Fatih Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu söyledi.





Ömer Yıldırım

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