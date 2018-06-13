14 Haz iran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ilk maç da belli oldu. B Grubu'nda 15 Haziran'da Türkiye saatiyle 18:00'de başlayacak Fas - İran maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

B Grubu'nda Fas ile İran'ın dışında Portekiz ile İspanya yer alıyor. Fas'ın kadrosunda Galatasaray'dan Younes Belhanda, Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib bulunuyor.