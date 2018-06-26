Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından dünya liderlerinden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.

AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

LİBYA

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim zaferini tebrik etti.

ÜDÜN

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile telefonda görüştü. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Pinera, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump da Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etmişti.