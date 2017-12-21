Kulüpler Birliği Vakfının aralık ayı olağan toplantısı yapıldı. Vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Antalyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa kulüplerinin yetkililerinin katılmadığı toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yılın son toplantısını yaptıklarını ve bu toplantıda iki ana başlığın ön plana çıktığını vurgulayan Özbek, "Toplantıda iki ana başlık ön plana çıktı. Birinci başlık, Türk gençliğinin futbol açısından gelişmesiyle ilgili ne yapılabileceği konusu. İkinci tartıştığımız konu da uzun zamandır gündemde olan bir varlık fonunun kurulması." ifadelerini kullandı.

Altyapı sorununun, yabancı futbolcu sayısının sınırlandırılmasına bağlı olarak gündeme geldiğini belirten Özbek, şöyle devam etti:

"Kulüpler birliği olarak bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmamızın temelinde Türk gençliğini futbola özendirmek ve kulüplerin burada görev alması var. Bu gençlerin yetişmesi ve sonra da Türk Milli Takımı'na destek vermesi açısından bir çalışma yürütüyoruz. Bunu kısa zamanda Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaşacağız."

Dursun Özbek, projenin çok faydalı olacağına inandığını dile getirerek, "Projeyi altyapının geliştirilmesi olarak isimlendirmek istemiyoruz. Projeyi, gençlik geliştirme programı gibi bir isimle ifade edebiliriz. Yaptığımız her türlü çalışmanın federasyonla paylaşmak suretiyle Türk futboluna büyük artı getireceğini düşünüyoruz. Bu çalışmayı kısa sürede bitireceğiz." diye konuştu.

Varlık fonunun amacını da anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Kulüpler birliğinin mevcut naklen yayın ihalesine bağlı olarak kulüplerin elinde bir fon, bir değer var. Şu anda yüksek faiz oranıyla kulüpler borçlanıyor. Böyle bir fon oluşturulması suretiyle bu faiz oranının düşmesi, yabancı ya da yerli bir fonun buna katılması ile bir çıkış sağlanabilir mi, bunu tartıştık. Naklen yayın gelirleri ana gelirimiz. Futbolun marka değerine bağlı olarak yapılan ihale sonucunda ortada 5 senelik bir gelir var. Bunun nasıl değerlendirilebileceği, kulüplerin bugünkü finansal yapılarını düzeltmede nasıl kullanılabileceği konusu bu. Onun için çalışıyoruz."

Dursun Özbek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi konusunda da çalışmaların devam ettiğini aktararak, sezon sonuna kadar mevcut sistemle devam edileceğini sözlerine ekledi.

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