Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Sarı-kırmızılı kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Sandıklar açılmaya devam ederken geride kalan 10 sandıkta Mustafa Cengiz, 1004; Dursun Özbek ise 666 oy aldı.

5. sandık sonuçlarının açılmasının ardından seçimin gerçekleştirildiği salondan ayrılan Dursun Özbek, 10. sandık sonucunun açıklanmasıyla birlikte Galatasaray Lisesi'ni terk etti.