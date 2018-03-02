E-5 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde rampada seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Trafik akışı yan yola kaydırıldı. Metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Kısa süre içerisinde trafo yoldan kaldırılsa da yolun temizlenmesi çalışmaları nedeniyle halen trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Ters istikamette ise seyir trafiği yoğunluğa neden oldu.

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