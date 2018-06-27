Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk ve 6 sanık hakkında Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, mahkeme heyeti, yaklaşık 1 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bayancuk’a "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay ile "terör örgütü propagandası" suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Halis Bayancuk'un da bulunduğu 7 sanığın, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden" "anayasayı ihlal suçundan" beraatine hükmetti. Heyet, örgüt propagandası suçundan verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.