Başbakanlık Afet ve Acil durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Edirne'nin Havsa ilçesinde saat 18.01'de 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 6.97 derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerdende hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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