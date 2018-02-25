Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,4 olarak kaydedildi.

Depremin saat 18.21'de, 15,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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