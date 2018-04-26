Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğinde düzenlenen İhracatcı ve Yatırımcı Zirvesi'ne katıldı.



Zeybekci burada yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin tüm hücreleriyle, tüm imkanlarıyla, tüm kaynaklarıyla seferberlik devam ediyor. İslam Kalkınma Bankası bir fırsat ve bir şans. Ama çok hızlı davranmamız lazım. 5 sene sonra dünyadaki ihracatın yüzde 40'ı e-ihracat olacak" dedi.

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