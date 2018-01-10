Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:09'da merkezi Elazığ'ın Maden ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bazı noktalarda hafif şiddette hissedildi.

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