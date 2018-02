Emel Sayın hastaneye kaldırıldı

Emel Sayın bugün planlanan konserini iptal etti. Ağır gribal enfeksiyon geçiren ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Sayın, istirahat etmesi için evine gönderildi. Bugün planlanan konseri ise 21 Mart Çarşamba gününe ertelendi. (CNN Türk)

EMEL SAYIN KİMDİR?

Emel Sayın 20 Kasım 1945 yılında Sivas'da dünyaya geldi. Sayın'a 1998 yılında Türkiye hükûmeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

1926'da Türkiye'ye gelen muhacir ailenin dört kız çocuğundan en büyüğüdür. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisinde Tekel baş memuru olarak görev yaptığı Sivas Şarkışlada doğdu.

Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım atar ve ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başlar. Toker'in yetiştirdiği en ünlü ve yetenekli sanatçı olarak kabul edilir. Üç yıl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam eder. Uzunköprü, Edirne'de Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra üç yıl süresince İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş Şan Bölümü'nde Fransa'da zamanında Münir Nurettin Selçuk'a da hocalık yapmış olan şan hocası Alis Rosenthal'dan dersler alır. Yine aynı dönem arkadaşları Mine Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri alır. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak ‘Ses Kraliçesi’ seçilir.

Emel Sayın, henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavla solist olarak girdi ve yaklaşık yedi yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı. Bu arada İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. İstanbul'a gidişiyle ilk stüdyo albüm çalışması Sus Sus Sus'a imza atarak sanat kariyerini başlatan sanatçı aynı yıl Gel Gel Gele ve Doyamadım Sana çalışmalarına 1971 yılı içerisin de imza atarak sanat kariyerine iki teklikten oluşan üç ayrı plak çalışması ile giriş yapan Emel Sayın' ın ilk plak çalışmasında yer verdiği şarkı başrollerini Hülya Koçyiğit ve Erol Büyükburç'un paylaştığı 1968 yapımlı "Sus Sus Kimseler Duymasın" isimli filme ismini veren şarkıda film müziği olarak yer almıştır.

Sanatçı 1972 yılında Son On Yılın En Sevilen On Şarkısı adında on Türk sanat müziği şarkısından oluşan albümünü çıkarmış, albüm 100 bine yakın satarak rekor kırmıştır. Yine bu albümde yer alan şarkı çeşitli Türk filmlerinin film müziği olma özelliği de göstermektedir. İstanbul Plakçılık'tan çıkmış ve ön kapağında sanatçıya ait bir resim adının da yazılı olduğu albüm kırmızı renkli fon kapağıyla yayınlanmıştır. 1973 yılında Emel Sayın 73 ve sonraki sene yılında ise Emel Sayın 74 müzik albümü yayınlandı. Modern Folk Üçlüsü ile Hasan Cihat Örter'in düzenlemelerini yaptığı "İstanbul Şarkıları" adlı müzikal çalışmada bulundu, Yapı Kredi Bankası destekli albüm çalışması yaptı.

1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenmiş, 1975 yılında boşanmışlar ancak 1976 yılında yeniden evlenmişlerdir. Yine 1979 yılında yeniden boşanmışlardır. 20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan ile evlenmiş, Eylül 1981 tarihinde boşanmışlardır. 4 Haziran 1986 tarihinde David Younnes ile evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 yılında sonlandırmıştır.