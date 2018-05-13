Endonezya'nın Surabaya kentinde 3 kiliseye intihar saldırısı düzenlendi.

Habertürk TV'nin haberine göre ölü ve yaralılar olduğu bildirildi, ancak sayı henüz net değil.

Ayrıntılar gelecek...

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