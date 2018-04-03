Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,95 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,70 ve en yüksek yüzde 1,25 aralığındaydı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE İÇECEKTE

Aylık en yüksek artış yüzde 2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yıllık en fazla artış ise yüzde 5,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,41, lokanta ve oteller yüzde 11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.