Engellilere tanınan ayrıcalıklardan faydalanmak için çok sayıda kişiye rüşvet ve sahte evraklarla engelli raporu alan çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul ve 4 ayrı ilde 54 adreste 31 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rüşvet ve sahte evraklarla engelli raporu alan çeteye yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'un Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy ilçelerinde 48 adres ile Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de 6 adrese baskın düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 44 zanlıdan 31'i yakalandı. 13 zanlının yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.

Çete üyelerinin, rüşvet ve sahtecilik yaparak sağlıklı ya da engel oranı düşük olan kişiler için sağlık kurullarından sahte ve usulsüz engelli raporu aldıkları tespit edildi.



ERKEN EMEKLİLİK VE ÖTV İNDİRİMİ

Sahte evrak ve rüşvetle engelli raporu alan kişilerin "Erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı" gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlandıkları ve kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

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