Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne babası ile kayınpederi ve kayınvalidesinin kabirlerinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'na giderek dua etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre; İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Kabirlerde dua eden Erdoğan'ın ziyareti sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra cuma namazı için Süleymaniye Camisi'ne geldi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da cuma namazını burada kıldı.

Erdoğan'ın cuma namazının ardından Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşküne geçtiği bildirildi.

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