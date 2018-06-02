Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için "Apoletlerini sökeceğim" sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunun genel başkanı, Zeytin Dalı Operasyonu başladığında yeri göğü inletiyordu. Kahraman askerlerimiz teröristlerden 4 bin 500'ünü imha ederek Afrin'e girdi. Bu kahramanların başında Metin Temel Paşamız var mıydı? Aklınca bunun intikamını alıyorlar. Baktılar ki bize diş geçiremiyorlar, terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da düzenlenen mitingte konuştu. "Apoletlerini sökeceğim" diyerek 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e eleştiren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.
Erdoğan, "2. Ordu Komutanımız, ben de Malatya'ya gittiğimde, Türkiye Esnaf Sanatkar Odası orada o akşam bir iftar verdiler. Malatya'da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından beyfendi rahatsız olmuş. Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Malatya'daki iftar esnaf sanatkarlar odasının iftarı. Metin Temel Paşa'yla çok yakın hukukumuz var. Bunların asıl derdi Afrin. Bunun genel başkanı Zeytin Dalı Operasyonu başladığında yeri göğü inletiyordu. Kahraman askerlerimiz teröristlerden 4 bin 500'ünü imha ederek Afrin'e girdi. Bu kahramanların başında Metin Temel Paşamız var mıydı? Aklınca bunun intikamını alıyorlar. Baktılar ki bize diş geçiremiyorlar, terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar. Milletimize gösterecekleri bir eserleri, böyle bir vizyonları, niyetleri de yok. Sorumluluğumuz çok fazla" dedi.
İNCE: APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştirdi. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” dedi.
İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun" dedi.
İNCE'YE "HIRSIZ" TEPKİSİ
"Yani toplumda genel olarak siyasetçinin hırsız olduğu yönünde bir ön yargı var. Valla bunun doğruluk payı var mı? Var… Hepsi doğru mu? Hepsi doğru değil. Peki bu ön yargıyı nasıl yıkacağız. Hesap veren olacağız" diyen Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan şunları söyledi:
"Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman. Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın."
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