Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitinginde, "Biz devlete ait olanları ücretsiz yaptık, buyrun geçin diyoruz. Kamu-özel sejktrör ortaklığıyla yapılanlar ücretli. Bir dahaki bayrama bir formülünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da vatandaşlara seslenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadık" diye yeni havalimanı müjdesini verdi. Erdoğan, "2017'de Antalya'ya gelen turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 57'lik artış gösterdi. Nereye çıktı? 10,5 milyona çıktı. Bir sıkıntı yaşadık ama bu yıl turist hedefimiz 14 milyon. Bak nereden nereye geldik? Ülkemiz genelinde ise bu sene 40 milyon turist bekliyoruz. 32 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz, şu anda hızla bu hedeflere ilerliyoruz" diye konuştu.

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