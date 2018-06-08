Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in vefatının ardından siyaset ve iş dünyasından birçok isim taziye mesajı yayınladı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Erdoğan Demirören, 79 yaşındaydı.

Erdoğan Demirören'in vefatının ardından siyasetçiler ve iş insanları taziye mesajları yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

MERAL AKŞENER: İYİ BİR İNSANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu. Akşener, "Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin" dedi.

BOZDAĞ: ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan, "Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ABDÜLHAMİT GÜL'DEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gül'ün mesajı şöyle:

"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine sabır-ı cemil niyaz ediyorum."

VEYSEL EROĞLU: ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDERİM

Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu, taziye mesajında, "Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet niyaz eder; değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA: VEFAT HABERİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

NİHAT ZEYBEKCİ: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH KİĞILI: GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK SANAYİCİLERDEN BİRİYDİ

İş insanı Abdullah Kiğılı, Habertürk TV'de canlı yayınına katılarak, Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin başlsağlığı diledi. Kiğılı, "Büyük bir duayeni kaybettik. Bizlere yol gösteren, aydınlatan yorumları olurdu. Gelmiş geçmiş en büyük sanayicilerden biriydi. Allah rahmet eylesin, ailesine baş sağlığı diliyorum. En büyük özelliklerinden biri yaşı ve tecrübesiyle yol haritası çizer, hayat tecrübesini anlatırdı. Bir baba gibi şefkatle insanlara yol gösterirdi. İşin duayeni, büyüğü olarak her zaman anacağız kendisini" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: OLUMLU DÜŞÜNEN YOL GÖSTEREN BİR İNSANDI

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Hepimizin başı sağ olsun. Abdullah Ağabeyin sözlerine katılıyorum. Medyamızın, iş dünyamızın önemli isimlerinden Erdoğan Ağabeyimizi kaybettik. Erdoğan ağabeyi yakından tanıma fırsatına nail oldum. Olumlu düşünen, yol gösteren bir insandı. Türkiye'nin büyük bir ülke oldupğunu, umutla bakması gerekttiğini söylerdi. Ofisinde ziyaret etmiştim, golf kulübünde görürdüm. Hastanede bütün ailesini ziyaret ettim. Allah rahmet eylesin, büyük bir acı. Sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, "Her konuda müspet görürdüm kendisini. Fenerbahçe yöneticiliğim döneminde Yıldırım Demirören ile bazı sürtüşmelerimiz olurdu. Arardı beni ne olur Nihat Bey tansiyonu düşür dedi. Yıldırım Başkan ile federasyonda da çalışıyoruz şu anda. Birbirinize destek olun, birlikten kuvvet doğar derdi. Onun sözleri hala kullaklarımda çınlıyor" dedi.

ŞEKİB AVDAGİÇ: TÜRK, İŞ HAYATININ EN ÖNDE GELEN İNSANLARINDAN BİRİYDİ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Demirören ailesine başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Erdoğan Demirören Bey Türk iş hayatının en önde gelen insanlarından biriydi. Toplumun her kesimine her konuda katkı vermeye çalışan çok özel bir insandı. Kendi politika ve duruşu ile ilgili hep umutlu, yol göstericiydi. Sanayi, eğitim, medya konusunda öne çıkıyordu. Sayın Demirören'in evlatları ve kadrosunun başarısını sürdüreceğinden şüphem yok" diye konuştu.

ALİ ŞEN: BİR HALK İNSANIYDI

İş insanı ve eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, "Benim 55 yıllık çok yakın arkadaşım. 3 çocuğu terbiyeli başarılı bir şekilde gelişti. Erdoğan çok düzgün bir insandı. Bir halk insanıydı. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. İnsani yönü çok fazla. Babadan kalma o ticaretin içinde yoğruldu, büyüdü. Nereden geldiğini hiç unutmadı. Erdoğan'la çok gezdik, çok beraber olduk. Çok paylaşımcı bir insandı, herkesin mutluluğunu isterdi. Hayır dediğini duyamazdınız. Futbolu çok severdi, futbol oynardı. Aktif bir spor insanıydı. Beşiktaş Başkanı olması için teklif yapıldı" dedi.

TUNCAY ÖZİLHAN: MÜTAVAZİ BİR İNSANDI

Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, "Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine baş sağlığı diliyorum. Hepimizin çok sevdiği, saydığı bir insandı. Çok yakın dostumdu. Sirkeci'de yedek parça ticareti yaparken, 50'li yılların başlarına dayanan bir dostluktu. Büyük işler yapan, lider hale gelen Türkiye'nin sanayileşmesine hizmet eden, eğitimde, medyada... Mütavazi bir insandı. Yeri doldurulamaz kayıplardandır. Beşiktaşlıydı. Futbolun gelişmesine çok katkıda bulundu" diye konuştu.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: BİLGİSİ VE DENEYİMİNDEN İSTİFADE EDERDİK

İş adamı Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı. Gümüşdağ, "Bilgisinden, deneyiminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına başsağılığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

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