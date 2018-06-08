Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in vefatının ardından siyaset ve iş dünyasından birçok isim taziye mesajı yayınladı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Erdoğan Demirören, 79 yaşındaydı.
Erdoğan Demirören'in vefatının ardından siyasetçiler ve iş insanları taziye mesajları yayınladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."
MERAL AKŞENER: İYİ BİR İNSANDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu. Akşener, "Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin" dedi.
BOZDAĞ: ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan, "Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
ABDÜLHAMİT GÜL'DEN TAZİYE MESAJI
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gül'ün mesajı şöyle:
"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine sabır-ı cemil niyaz ediyorum."
VEYSEL EROĞLU: ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDERİM
Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu, taziye mesajında, "Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet niyaz eder; değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA: VEFAT HABERİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
NİHAT ZEYBEKCİ: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
ABDULLAH KİĞILI: GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK SANAYİCİLERDEN BİRİYDİ
İş insanı Abdullah Kiğılı, Habertürk TV'de canlı yayınına katılarak, Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin başlsağlığı diledi. Kiğılı, "Büyük bir duayeni kaybettik. Bizlere yol gösteren, aydınlatan yorumları olurdu. Gelmiş geçmiş en büyük sanayicilerden biriydi. Allah rahmet eylesin, ailesine baş sağlığı diliyorum. En büyük özelliklerinden biri yaşı ve tecrübesiyle yol haritası çizer, hayat tecrübesini anlatırdı. Bir baba gibi şefkatle insanlara yol gösterirdi. İşin duayeni, büyüğü olarak her zaman anacağız kendisini" dedi.
NİHAT ÖZDEMİR: OLUMLU DÜŞÜNEN YOL GÖSTEREN BİR İNSANDI
LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Hepimizin başı sağ olsun. Abdullah Ağabeyin sözlerine katılıyorum. Medyamızın, iş dünyamızın önemli isimlerinden Erdoğan Ağabeyimizi kaybettik. Erdoğan ağabeyi yakından tanıma fırsatına nail oldum. Olumlu düşünen, yol gösteren bir insandı. Türkiye'nin büyük bir ülke oldupğunu, umutla bakması gerekttiğini söylerdi. Ofisinde ziyaret etmiştim, golf kulübünde görürdüm. Hastanede bütün ailesini ziyaret ettim. Allah rahmet eylesin, büyük bir acı. Sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Nihat Özdemir, "Her konuda müspet görürdüm kendisini. Fenerbahçe yöneticiliğim döneminde Yıldırım Demirören ile bazı sürtüşmelerimiz olurdu. Arardı beni ne olur Nihat Bey tansiyonu düşür dedi. Yıldırım Başkan ile federasyonda da çalışıyoruz şu anda. Birbirinize destek olun, birlikten kuvvet doğar derdi. Onun sözleri hala kullaklarımda çınlıyor" dedi.
ŞEKİB AVDAGİÇ: TÜRK, İŞ HAYATININ EN ÖNDE GELEN İNSANLARINDAN BİRİYDİ
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Demirören ailesine başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Erdoğan Demirören Bey Türk iş hayatının en önde gelen insanlarından biriydi. Toplumun her kesimine her konuda katkı vermeye çalışan çok özel bir insandı. Kendi politika ve duruşu ile ilgili hep umutlu, yol göstericiydi. Sanayi, eğitim, medya konusunda öne çıkıyordu. Sayın Demirören'in evlatları ve kadrosunun başarısını sürdüreceğinden şüphem yok" diye konuştu.
ALİ ŞEN: BİR HALK İNSANIYDI
İş insanı ve eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, "Benim 55 yıllık çok yakın arkadaşım. 3 çocuğu terbiyeli başarılı bir şekilde gelişti. Erdoğan çok düzgün bir insandı. Bir halk insanıydı. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. İnsani yönü çok fazla. Babadan kalma o ticaretin içinde yoğruldu, büyüdü. Nereden geldiğini hiç unutmadı. Erdoğan'la çok gezdik, çok beraber olduk. Çok paylaşımcı bir insandı, herkesin mutluluğunu isterdi. Hayır dediğini duyamazdınız. Futbolu çok severdi, futbol oynardı. Aktif bir spor insanıydı. Beşiktaş Başkanı olması için teklif yapıldı" dedi.
TUNCAY ÖZİLHAN: MÜTAVAZİ BİR İNSANDI
Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, "Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine baş sağlığı diliyorum. Hepimizin çok sevdiği, saydığı bir insandı. Çok yakın dostumdu. Sirkeci'de yedek parça ticareti yaparken, 50'li yılların başlarına dayanan bir dostluktu. Büyük işler yapan, lider hale gelen Türkiye'nin sanayileşmesine hizmet eden, eğitimde, medyada... Mütavazi bir insandı. Yeri doldurulamaz kayıplardandır. Beşiktaşlıydı. Futbolun gelişmesine çok katkıda bulundu" diye konuştu.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: BİLGİSİ VE DENEYİMİNDEN İSTİFADE EDERDİK
İş adamı Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı. Gümüşdağ, "Bilgisinden, deneyiminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına başsağılığı ve sabırlar diliyorum" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.