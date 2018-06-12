CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün (11 Haziran 2018) Diyarbakır'da düzenlediği miting tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için " Tamamına yakını HDP'li" derken, Muharrem İnce de "AK Parti'li kardeşlerim de vardı" diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye yüklendi.

Muharrem İnce'nin 11 Haziran'da Diyarbakır'da düzenlediği mitingi eleştiren Erdoğan, "Diyarbakır'da miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li" dedi.

İNCE: AK PARTİLİ KARDEŞLERİM DE VARDI

Diyarbakır'da dün düzenlediği mitingle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt veren İnce şunları söyledi:

"Diyarbakır'daydım. Sayın Erdoğan, benim mitingim için 'HDP'liler de gitmiş' diyor. Sayın Erdoğan, Diyarbakır'da benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum. Bu ülkeyi barıştıracağım. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz. Sağcı, solcu; başı kapalı, açık yok. Herkesi kucaklayacağız. Dünya büyük bir değişim yaşıyor" dedi.

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