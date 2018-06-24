Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan2ın seçim sonuçlarının ardından ilk konuşmasını yaptı. Erdoğan konuşmasında kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, "Mesaj gayet açık" derken, "Milletimiz demokratik haklarını kullanarak bir istikamet belirlemiştir. Bizim için artık daha çok çalışma zamanıdır. Seçim zamanındaki kırgınlık ve kavgaları geride bırakarak ülkemizin geleceğine odaklanma zamanıdır. Tüm kurum ve kuralları ile demokrasiye bağlılığımızı önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli olmaya başladı.

AK Partili seçmenler, birçok ilde sokaklara çıkarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atıp, tezahürat yapıyor.





Ak Parti seçmeni zaferi kutladı











































































Ak Parti seçmeni zaferi kutladı

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Aziz Milletim dünyanın neresinde olursa kalbi bizimle çarpan vatandaşlarım sizleri muhabbetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

Seçimlerin gayri resmi sonuçları belli oldu. Milletimiz şahsıma cumhurbaşkanlığı ve yürütme görevini tevdi etti. Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğunu vererek yasama konusunda da büyük bir sorumluluk yükledi.

Yurtiçi ve yurtdışında oy kullanma hakkına sahip olan kardeşime demokratik görevi erine getirdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür irade ile sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, tercihini yapmıştır.

Seçimin büyük olumlukla sonuçlanmasından mutluluk duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını tebrik ediyorum. Kimsenin kendi başarısını gizlemek için seçim sistemine gölge düşürerek zarar vermeyeceğini umut ediyorum.

Türkiye yüzde 90'lara katılan seçim oranı ile dünyaya demokrasi mesajı vermiştir. Ülkemize şaşı bakanları bu sonuçları doğru okumaya davet ediyorum.

Demokrasi sınavına katılanları tebrik ediyorum. YSK'dan, il seçim kurullarına, müşahitlere kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, aramak için haber gönderen her devlet başkanlarına ve onların halklarına şükranlarımı sunuyorum.

Milletimiz demokratik haklarını kullanarak bir istikamet belirlemiştir. Bizim için artık daha çok çalışma zamanıdır. Seçim zamanındaki kırgınlık ve kavgaları geride bırakarak ülkemizin geleceğine odaklanma zamanıdır. Tüm kurum ve kuralları ile demokrasiye bağlılığımızı önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz.

Şu sözü yeniden hatırlatmak istiyorum: Darbeciler, siyasi ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle getirdiğimiz noktadan geriye gidiş olmayacaktır. Daha ileriye gitmek için mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu ülkede kimsenin inancı, hayat biçimi ve kökeninden horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına izin vermeyeceğiz.

Milletimizden aldığımız destekle ülkemize içeride ve dışarıda terör örgütleri ile terbiye etmeye çalışanlara derslerini vermeye devam edeceğiz.

Şimdi yemin törenine kadar yeniden özden geçirerek çalışacağız. Milletimize taahüt ettiğimiz projeleri hizmete sunacağız. Üretimi ile istihdamı Kanal İstanbul'u ve diğer projeleriyle gece gündüz çalışacağız. Dünya ve Türkiye değiştikçe reform ihtiyacı bitmeyecektir.

Tabii değişikliklerle ilgili çalışmaları Meclisimizle yürüteceğiz. Demokrasimizi güçlendirmek, hak ve özgürlüklerde yeni açılımları sürdürmek konusunda kararlıyız. Ülkemizin bize vediği görevi namusumuzdan önce bilip çalışmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi bayramımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Aydınlığa giden yolda milletimizle yürümeyi sürdüreceğiz. Sizlere de verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum, kalın sağlıcakla."

HUBER KÖŞKÜ'NÜN ÖNÜNDEKİ KALABALIĞA DA SESLENDİ

"Şu anda gelen bütün neticeler olumlu, güzel. Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da elimizden gelen tüm çalışmalarla Cumhur İttifakı ile çözeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Buradan Kısıklı'ya da seslenmek istiyorum. Kısıklı'da da büyük bir teveccüh var. Oradaki organizasyonu iptal edelim, Ankara'daki balkon konuşmasıyla bu işi halledelim diyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum."

ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN MESAJ: DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Devam" dedi. Sosyal medyada seçim süresinde muhalefet 'tamam' kampanyası başlatırken, iktidara destek verenler 'devam' şeklinde yanıt vermişti.